Назван набирающий популярность способ россиян путешествовать

Спрос среди россиян на заблаговременное бронирование размещения (за два месяца и более до начала отдыха) вырос на 20% в 2024 году относительно года ранее, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

По данным сервиса, заранее туристы планируют более длительные поездки, длящиеся около четырех ночей. Спонтанные путешествия, отметили в сервисе, в среднем длятся около двух суток.

Также аналитики определили ряд регионов, размещение в которых туристы стали чаще бронировать заблаговременно: Екатеринбург — на 43% выросло число бронирований, совершенных за два месяца до поездки, Новороссийск — на 41%, Краснодар — на 33%, Южно-Сахалинск — на 32%, Владимир — на 28%, Москва и Псков — на 27%.

В среду исследование сервиса «Работа.ру» показало, что большинство опрошенных россиян (39%) выступают за сохранение традиционных новогодних каникул. 28% отметили, что им в целом все равно, когда отдыхать. За перенос дополнительных выходных на более теплое время года высказалась пятая часть респондентов (22%).

Ранее было названо одно из новых направлений для российских туристов.