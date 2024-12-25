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Россия купила у Грузии рекордное для ноября количество мандаринов

Грузия в ноябре нарастила поставки мандаринов в Россию до 6,9 тысячи тонн
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Артур Лебедев/РИА Новости

Россия в ноябре нарастила закупки мандаринов у Грузии сразу на четверть — до 6,9 тысячи тонн, что является рекордом для этого месяца, пишет агентство РИА Новости, которое проанализировало данные грузинской таможни.

Как уточняет агентство, в конце осени Россия увеличила закупки грузинских мандаринов до 6,9 тысячи тонн против 5,5 тысячи годом ранее. Это стало максимальным объемом поставок для ноября за последние 10 лет (более ранние данные страна не публикует).

На этой неделе исследование гипермаркета «ОКЕЙ» показало, что более трети — 36% — россиян планируют поставить на новогодний стол готовые салаты и закуски из магазинов. При этом 47% будут готовить сами.

Главной причиной отказа от самостоятельной подготовки новогоднего стола стало отсутствие времени — так ответили 68% опрошенных. Еще 18% респондентов считают покупку готовых блюд избавлением от стресса при планировании и приготовлении праздничного стола.

Ранее россиянам рассказали, как избежать аллергии на мандарины в Новый год.

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