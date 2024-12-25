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Маск вынудил конгресс уйти на рождественские каникулы позже

Маск заставил конгресс пересмотреть проект бюджета США в канун Рождества
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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск, который после инаугурации избранного президента Дональда Трампа станет руководителем нового ведомства в Белом доме, заставил конгресс пересмотреть проект бюджета Соединенных Штатов в канун Рождества своей активностью в социальных сетях. Об этом сообщает журнал Politico.

«Республиканцы в Палате представителей пребывают в состоянии хаоса после того, как протолкнули наспех составленный пакет для финансирования правительства. Разочарование спикером Майком Джонсоном кипит, отвратительные внутрипартийные распри среди республиканцев выплескиваются на публику, а демократы заявляют о победе», — пишет издание.

Politico утверждает, что за публичными конфликтами в конгрессе стоит Илон Маск, который своей решительностью в решении вопросов полностью нарушил привычный для Вашингтона уклад политической жизни.

До этого политолог Гилберт Доктороу заявил, что предприниматель и миллиардер Илон Маск уже в скором времени может провести аудит того, как Украина тратила выделенные ей средства США.

Ранее Маск призвал проверить чиновников в США на когнитивные способности.

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