Крупные российские банки понизили ставки по вкладам

Несколько крупных российских банков понизили ставки по некоторым своим сберегательным продуктам после решения Центробанка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Об этом сообщает ТАСС.

Так, Газпромбанк понизил максимальную ставку по вкладам на 1 процентный пункт — до 23%. В МКБ максимальная ставка была понижена с 25% до 24%. Альфа-банк также снизил ставки по ряду рублевых вкладов до двух процентных пунктов.

Отмечается, что ВТБ, ОТП банк и Промсвязьбанк не планируют менять ставку по вкладам, несмотря на решение ЦБ.

Самыми популярными банковскими вкладами у россиян в уходящем году были депозиты на 6-12 месяцев. Это показал опрос, проведенный в декабре Банком Синара. Доля таких среднесрочных вкладов от общего количества депозитов составила 58%. Вклады сроком более 12 месяцев выбирали 22% опрошенных, а вклады на период от трех до шести месяцев — 20% респондентов. При этом из общего числа опрошенных 85% сообщили, что в 2024 году делали вклады.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с вкладами после сохранения ключевой ставки на уровне 21%.