В России планируют расширить перечень импортируемых товаров с повышенными пошлинами

ТАСС: список импортируемых товаров с повышенными пошлинами расширят в 2025 году

Перечень товаров из недружественных стран, в отношении которых действуют повышенные ввозные пошлины, собираются расширить в 2025 году. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в беседе с ТАСС.

«Уже принят ряд решений, в том числе о продлении этого механизма на следующий год», — поделился министр.

Он обратил внимание на то, что акцент будет сделан на промышленных товарах.

Собственное производство, не уступающее по объемам и качеству аналогам из недружественных стран, — это основной подход в вопросе установления повышенных ввозных пошлин, добавил Алиханов.

13 декабря сообщалось, что правительство России решило продлить повышенные пошлины на ряд товаров из недружественных стран до конца 2025 года. Эти меры касаются таких категорий товаров, как парфюмерия и косметика, алкогольные напитки и сладости, аккумуляторы и строительные материалы, оружие и ряд других товаров. До этого срок действия ограничений был установлен до 31 декабря 2024 года.

Ранее в ЦБ рассказали о влиянии на экономику пошлин на товары из недружественных стран.