ЦБ разрабатывает новую платформу по контролю за переводами

Банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом, финансовыми учреждениями и экспертами разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать информацию о подозрительных операциях физических лиц в банки для блокировки действий таких клиентов. Об этом в интервью РБК сообщил Богдан Шабля, глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.

Проект касается клиентов-дропов, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания средств или перевода денег в пользу теневого бизнеса и других незаконных операций, таких как наркоторговля, онлайн-казино, криптообменники и пиратские сайты.

Шабля отметил, что ЦБ уже установил процедуры онлайн-контроля за транзакциями физических лиц с рядом банков, однако регулятор пока может информировать только тот банк, в котором являются клиентами выявленные дропы.

«Один дроп открывает счета в нескольких банках одновременно, что создает потребность в централизации данных и их передаче всем кредитным организациям. Как это реализовать? Этот вопрос в настоящее время обсуждается», — добавил он. По его словам, новое решение можно будет назвать «платформой или централизованной базой данных».

«Система позволит банкам использовать информацию для принятия превентивных мер, направленных на недопущение открытия карт физлицами-дропами или ограничение доступа к некоторым банковским продуктам. Мы надеемся, что возможности дропперов и дроповодов будут значительно сокращены», — подчеркнул Шабля.

Он также отметил, что новая система не будет просто «копией» существующей платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) Банка России, которая ориентирована на отслеживание подозрительных операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

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