Назван самый популярный срок вклада

Россияне чаще всего открывали вклады на шесть и 12 месяцев в 2024 году

Самыми популярными банковскими вкладами у россиян в уходящем году были депозиты на 6-12 месяцев. Это показал опрос, проведенный в декабре Банком Синара. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Доля таких среднесрочных вкладов от общего количества депозитов составила 58%. Вклады сроком более 12 месяцев выбирали 22% опрошенных, а вклады на период от трех до шести месяцев — 20% респондентов. При этом из общего числа опрошенных 85% сообщили, что в 2024 году делали вклады.

33% выбирали вклады на сумму от 300 тыс. до 1 млн рублей. 24,5% респондентов имеют на вкладах от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. В то же время по 21% были заинтересованы во вкладах свыше 1 млн рублей и счетах на сумму до 100 тыс. рублей.

Опрос показал, что в этом году клиенты проявили высокий интерес к накопительным счетам. Его средний чек традиционно меньше, чем у вклада. Некоторые клиенты комбинируют вклады с накопительными счетами для более эффективного управления накоплениями.

Традиционно при выборе вкладов и накопительных счетов клиенты обращают внимание на несколько ключевых факторов. Один из главных — процентная ставка, которая определяет доходность вклада/накопительного счета, на втором месте — возможность онлайн-оформления и гибкость в управлении вкладом.

Сейчас ставки по вкладам составляют 20-24%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с вкладами после сохранения ключевой ставки на уровне 21%.