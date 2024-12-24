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В Госдуме назвали последствия для экономики страны после выплаты 13-й зарплаты

Депутат Бессараб: выплата 13-й зарплаты может привести к краху экономики

Идея о введении обязательной выплаты 13-й зарплаты всем сотрудникам со стороны всех работодателей перед Новым годом является избыточной. Такое мнение высказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру».

По ее словам, руководители как бюджетных организаций, так и компаний из реального сектора экономики в России уже предоставляют в течение года ряд выплат стимулирующего характера, в том числе различные премии за стаж, выпуск дополнительной продукции.

Вмешательство напрямую в деятельность организаций, по мнению Бессараб, не только бессмысленно, но еще и может привести к краху экономики: у работодателя может не оказаться денег для выплаты 13-й зарплаты, но по Трудовому кодексу он обязан ее провести. «Что он сделает? Он максимально снизит все возможные стимулирующие выплаты премии, чтобы вместо них заплатить 13-ю зарплату, — это в лучшем случае», — отметила Бессараб.

Во вторник стало известно, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением внести в Трудовой кодекс норму об обязательной выплате тринадцатой зарплаты перед Новым годом.

Ранее были названы три самые высокооплачиваемые позиции мигрантов в России.

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