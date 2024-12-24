Названы три самые высокооплачиваемые позиции мигрантов в России

Профессии водителей, курьеров и работников производства стали крайне востребованными и высокооплачиваемыми среди мигрантов. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Кладов, эксперт по миграционной политике и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис».

«Курьеры занимают первую строчку в зарплатном рейтинге с месячным доходом в 155 тысяч рублей с июня 2024 года. На протяжении всего 2024 года в службах доставки ощущается нехватка курьеров. Из-за серьезного дефицита сотрудников расходы на логистику возросли. Ситуация настолько значительна, что специалисты высказывают мнение о возможном замедлении роста рынка доставки. К сожалению, даже повышение зарплат курьерам пока не помогает исправить проблему, курьеров по-прежнему недостаточно», — отметил он.

В 2024 году заработная плата работников на производствах достигала 147 тысяч рублей. В начале 2024 года производственная сфера в России столкнулась с серьезными трудностями при найме сотрудников. На тот момент 85% отечественных компаний в этой области уже испытывали дефицит рабочей силы.

«В следующем году ситуация станет еще более острой, и нехватка сотрудников может затронуть до 95% предприятий страны», — подчеркнул Кладов.

В 2024 году заработная плата работников на производствах достигала 136 тысяч рублей, по данным «Мигрант Сервис». Эти данные подтверждают исследования hh.ru: с начала 2024 года нехватка водителей грузовиков увеличилась более чем на 50%, при этом их зарплаты возросли в 1,5 раза.

«Рост заработной платы обусловлен острой конкуренцией за рабочую силу в секторах, испытывающих нехватку персонала. Примечательно, что курьеры, работающие в качестве трудовых мигрантов, теперь зарабатывают на уровне, сопоставимом с зарплатами молодых и средних IT-специалистов. Это отражает значительные изменения на рынке труда», — сказал он.

Также, по результатам совместного исследования «Мигрант Сервис» и Suncar, в период с августа по октябрь 2024 года средняя зарплата таксистов в Москве достигла примерно 153 тысяч рублей. Эксперты «Мигрант Сервис» считают, что такой уровень дохода характерен и для многих других регионов России.

«Важно отметить, что водители такси, как в Москве, так и за ее пределами, работают на износ: для того чтобы получить 153 тысячи рублей, им приходится трудиться в среднем по 11 часов ежедневно», — резюмировал Кладов.

Ранее выяснилось, что подавляющее число россиян в декабре тратят намного больше, чем в любой другой месяц.