Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия в ноябре закупила у Китая вдвое больше новогодних товаров, чем годом ранее

Китай в ноябре нарастил поставки новогодних товаров в Россию на 200%
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Компании КНР в ноябре поставили в Россию товаров для новогодних и рождественских праздников на сумму $4 млн, удвоив объем экспорта относительно ноября 2023 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) страны.

При этом в целом с января по ноябрь Россия купила рождественских товаров меньше на 6% в годовом исчислении (потрачено чуть более $102 млн в этом году).

Согласно онлайн-системе ГТУ, Россия в январе — ноябре вошла в топ-10 ключевых направлений для экспорта товаров китайского производства указанной категории.

Больше, чем Россия, китайские новогодние игрушки приобретают США (на эту страну приходится половина от всех продаваемых за границу новогодних китайских товаров), следом с большим отрывом идут Великобритания и Нидерланды.

В первой половине декабря в ГТУ сообщили, что товарооборот между Россией и Китаем в первые 11 месяцев 2024 года вырос относительно января — ноября 2023 года на 2,1%, до $222,77 млрд.

Ранее Путин оценил объем торговли России и Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами