Россия в ноябре закупила у Китая вдвое больше новогодних товаров, чем годом ранее

Китай в ноябре нарастил поставки новогодних товаров в Россию на 200%

Компании КНР в ноябре поставили в Россию товаров для новогодних и рождественских праздников на сумму $4 млн, удвоив объем экспорта относительно ноября 2023 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) страны.

При этом в целом с января по ноябрь Россия купила рождественских товаров меньше на 6% в годовом исчислении (потрачено чуть более $102 млн в этом году).

Согласно онлайн-системе ГТУ, Россия в январе — ноябре вошла в топ-10 ключевых направлений для экспорта товаров китайского производства указанной категории.

Больше, чем Россия, китайские новогодние игрушки приобретают США (на эту страну приходится половина от всех продаваемых за границу новогодних китайских товаров), следом с большим отрывом идут Великобритания и Нидерланды.

В первой половине декабря в ГТУ сообщили, что товарооборот между Россией и Китаем в первые 11 месяцев 2024 года вырос относительно января — ноября 2023 года на 2,1%, до $222,77 млрд.

Ранее Путин оценил объем торговли России и Китая.