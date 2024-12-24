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Экономист спрогнозировал снижение первого взноса по семейной ипотеке

Экономист Цыганов: первый взнос по ипотеке в России скорее всего снизят
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В России скорее всего отменят требование вносить первоначальный взнос по семейной ипотеке в размере 50%, которое не предусмотрено базовыми условиями. Об этом kp.ru рассказал завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.

Он напомнил, что такое требование распространялось на не зарплатных клиентов.

«Но во избежание путаницы хочу обратить внимание на еще один момент. Потому что есть также ограничения по величине кредита, заложенные в самой программе семейной ипотеки (до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, до 6 млн рублей — для остальных регионов). И они тоже в крупных городах с дорогой недвижимостью приводят к тому, что у людей получается либо очень большой первоначальный взнос», — сказал Цыганов.

По его словам, такие последствия, например, могут быть вызваны желанием уложиться в потолок кредита. Экономист подчеркнул, что эта проблема не решится.

Глава гильдии риэлторов Константин Апрелев до этого говорил, что в сегодняшних условиях на рынке недвижимости ставки по ипотечным кредитам достигли рекордных значений. Это сказалось на резком увеличении ежемесячных платежей, из-за чего многие россияне пересмотрели планы по покупке жилья. Вместо нее можно рассмотреть вариант с обменом недвижимостью или ипотекой с минимальным первым взносом, предложил он.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при оформлении ипотеки.

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