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ЕС сжигает газовые хранилища самыми быстрыми темпами со времен энергокризиса

FT: страны ЕС стали активнее использовать газ из хранилищ из-за холодной погоды
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Евросоюз опустошает свои газовые хранилища самыми быстрыми темпами с момента начала энергетического кризиса в 2022 году на фоне холодной погоды и сокращения морского импорта. Об этом сообщила газета Financial Times.

В данный момент уровень запасов газа в ЕС составляет 75%, тогда как в декабре 2023 года он был близок к 90%.

По данным организации Gas Infrastructure Europe, объем газа в хранилищах ЕС сократился примерно на 19% с конца сентября. В предыдущие два года за тот же период наблюдалось снижение лишь на однозначные числа, поскольку более высокие температуры обеспечивали заполнение хранилищ в зимний отопительный сезон, а промышленность сдерживала спрос из-за высоких цен, отмечает газета.

«Этой зимой Европе пришлось гораздо больше полагаться на свои подземные хранилища, чем в последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа и удовлетворить возросший спрос», — сказала руководитель отдела ценообразования на газ в Европе в агентстве Argus Media Наташа Филдинг.

Европа также столкнулась с большей конкуренцией за импорт СПГ со стороны азиатских стран, которых привлекли сниженные цены на топливо. Это привело к замедлению импорта и необходимости больше задействовать свои резервы.

В последний раз газовые хранилища ЕС опустошались так быстро в середине декабря 2021 года, когда Россия начала сокращать поставки трубопроводного газа перед началом своей военной операции на Украине, подчеркивает FT.

21 декабря сообщалось, что ЕС закупил газ у Мексики на €35 млн из-за остановки транзита российского СПГ.

Ранее в Финляндии захотели ограничить импорт газа из РФ и Белоруссии.

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