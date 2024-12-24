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Центробанк назвал причину отказа от снижения ключевой ставки

Центробанк назвал снижение ключевой ставки рискованным из-за дефицита кадров
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Максим Блинов/РИА Новости

Центробанк пока не рассматривает возможность уменьшения ключевой ставки, поскольку в стране наблюдается дефицит кадров и других ресурсов, и резкое изменение монетарной политики может привести к росту издержек и разгону инфляции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо Банка России депутату Госдумы Денису Парфенову.

«Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно», — говорится в ответе ЦБ.

По мнению аналитиков регулятора, в условиях нехватки ресурсов финансирование по низким ставкам только обострит конкуренцию, что приведет к росту издержек и цен на конечную продукцию.

В Центробанке отметили, что повышение ключевой ставки не должно снизить производственные возможности российской экономики и при этом помогает замедлить избыточный рост спроса.

20 декабря ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%, объяснив свое решение достижением необходимой жесткости денежно-кредитной политики.

Экономисты и финансовые аналитики назвали это решение неожиданным. Что будет дальше с ключевой ставкой — в материале «Газеты.Ru».

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