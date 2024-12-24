Ремонт вагонов с 1 января подорожает выше ожиданий

Вагоноремонтные компании повысили цены для владельцев и операторов вагонов до 40% с 2025 года, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение участников рынка.

В частности Новая вагоноремонтная компания предлагает поднять цены на деповской ремонт на 32,5 тыс. руб. и на капитальный на 37 тыс. руб., или на 35 — 40% и 30–35% к январю 2024 года соответственно. «ОМК Стальной путь» повысит цены на капремонт на 20–25%.

По словам одного из собеседников издания, повышение цены на услуги мастерских вынудила компании загрузить собственные ремонтные мощности.

Как объяснил глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с газетой, повышение цен с 1 января на 20% на ремонтные работы было ожидаемым. По его словам, цены растут из-за роста стоимости на электроэнергию, тепло, железнодорожные перевозки и, главное, расходов на персонал.

Как написала накануне «Российская газета» со ссылкой на сообщение Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов, проблемы российских грузоперевозчиков достигли такого масштаба в 2024 году, что в следующем году многим из них проще будет обанкротиться, а остальным поднять цены на свои услуги в районе 20%.

Ранее были названы три группы автозапчастей, которые сильнее всего подорожали в России.