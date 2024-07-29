Депутат рассказал о восстановлении промышленного потенциала Донбасса

Тема восстановления Донбасса, возвращения в новый регион России мирной жизни стала ключевой во время рабочей встречи президента РФ Владимира Путина с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, отметил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Парламентарий подчеркнул, что Владимир Путин и Денис Пушилин обсуждали на встрече не военные вопросы, а будущее региона, потенциал экономики Донбасса и возможности обеспечить населению достойное качество жизни.

Олег Матвейчев отметил, что эти цели достигаются не только повышением экономических показателей и восстановлением промышленности, но и развитием социальной инфраструктуры, улучшением жилищного фонда и работы сектора ЖКХ.

«На Донбасс наконец-то приходит мирная жизнь. В регион сейчас вкладываются огромные средства. И это все не напрасно. Восстанавливается инфраструктура, работают школы, больницы, строятся дороги, ремонтируются пострадавшие во время обстрелов со стороны ВСУ здания», — сказал депутат.

Он указал, что за счет отодвинутой границы и благодаря успешным наступлениям российской армии, жители Донбасса чувствуют себя спокойнее, прилетов снарядов с украинских позиций в том количестве, как это было ранее, уже нет.

По мнению Матвейчева, наступит время, когда «Донбасс будет работать на благо всей страны».

ДНР стремительно наращивает свои экономические мощности, констатировал он.

Зампред думского комитета напомнил, что когда Донбасс входил в состав Украины, он был самым развитым районом страны с точки зрения промышленности и сельского хозяйства.

«В составе России Донбасс точно также займет свое достойное место за счет огромного количества полезных ископаемых, широких возможностей для развития сельского хозяйства, машиностроения, металлургической отрасли, химических производств, и, безусловно, за счет своих квалифицированных кадров. Этот регион не только самоокупаемый, он еще и донором для России станет», — убежден депутат.

29 июля президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, на которой обсуждалось открытие новых промышленных предприятий, а также вопросы социально-экономического развития региона.