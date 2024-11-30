У России появилась возможность строить новые электростанции в Африке

Россия может построить солнечные электростанции в Буркина-Фасо, где существует значительный дефицит электроэнергии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил вице-премьер России Александр Новак.

«У нас большой потенциал совместных проектов, которые могут реализовывать российские компании в Буркина-Фасо. Учитывая, что здесь есть дефицит электроэнергии, есть возможности развития и строительства солнечных электростанций, поставок сюда модульных электростанций», — заявил Новак.

Он добавил, что провел несколько рабочих визитов в Мали, Буркина-Фасо и Нигер. По словам Новака, Россия имеет возможность создать нормативно-правовую базу о поощрении и защите капитальных вложений.

До этого старший директор по отношениям с Африкой в Совете национальной безопасности Белого дома Фрэнсис Браун заявила, что американские власти не намерены силой принуждать Африку к выбору между сотрудничеством с США или Россией, Китаем, Турцией и другими государствами.

Ранее в МИД раскрыли, сколько долгов Россия списала Африке.