Стало известно, когда россияне получат январскую пенсию

Социальный фонд России досрочно выплатит пенсии за январь тем пенсионерам, у кого ее перечисление через банк попадает на дни новогодних праздников. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда.

«До 28 декабря досрочно поступят выплаты за январь тем, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни новогодних праздников с 1-го по 9-е число», — говорится в сообщении.

В фонде уточнили, что досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, а также накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.

Среди прочего в Соцфонде отметили, что доставка пенсии в праздничные дни января будет осуществляться с учетом графика работы отделений почтовой связи.

До этого стало известно, что социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с наступлением 2025 года, сумма ежемесячной выплаты составит до 25 850 рублей.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что индексация пенсий и рост социальных выплат будет производиться вопреки введенным санкциям. По словам парламентария, бюджет в России является «социально направленным

Ранее Мишустин сообщил, что в России инфляция к середине декабря превысила 9%.