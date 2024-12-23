Голикова оценила потребность РФ в кадрах

Голикова: до 2030 года экономика РФ нуждается в 3,1 млн кадров

Актуальная потребность экономики России в новых кадрах до 2030 года составляет 3,1 млн человек. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

«После того, как был проведен опрос работодателей, как был изменен прогноз социально-экономического развития, цифра потребности скорректировалась, она теперь составляет 3,1 млн человек», — сказала она.

В то же время Голикова напомнила, что раньше потребность российской экономики в новых кадрах составляла 2,4 млн человек.

В недавнем опросе россияне назвали IT-сферу и нефтегазовую отрасль самыми перспективными в плане зарплат. Также в топ-5 вошли госсектор, строительство и логистика — их выбрали примерно по 5% опрошенных. Столько же выбрали сферу недвижимости, консалтинг для бизнеса, СМИ и PR и финансовый сектор.

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