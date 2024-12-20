Названы самые перспективные профессии 2025 года по мнению россиян

RT: составлен рейтинг самых перспективных профессий на 2025 год по мнению россиян

Профессия IT-специалиста заняла первое место в рейтинге самых перспективных профессий на 2025 год по мнению россиян – ее назвали 56% участников соответствующего опроса. Второе место заняла профессия инженера, за которую проголосовали 48% россиян, цитирует RT результаты исследования.

Перспективными профессиями, на которые в будущем году будет спрос, жители РФ считают также врачей (28%), рабочих (27%), строителей (21%). Еще 20% опрошенных назвали специалистов по нанотехнологиям.

Меньше респондентов считают перспективными профессии медсестер и медбратьев (16%), HR-специалистов (9%) и юристов (9%). По 8% и 7% соответственно набрали менеджеры и маркетологи, еще 6% отметили профессию дизайнера.

Объясняя свой выбор перспективных профессий, большинство респондентов объяснили, что ориентировались на дефицит кадров (46%), возможность работать как в РФ, так и в других странах (37%), а также высокую конкуренцию работодателей за сотрудников (32%).

Исследование аналитиков сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» подготовили на основе ответов более 3,5 тыс. жителей России.

Напомним, в недавнем опросе россияне назвали IT-сферу и нефтегазовую отрасль самыми перспективными в плане зарплат. Также в топ-5 вошли госсектор, строительство и логистика — их выбрали примерно по 5% опрошенных. Столько же выбрали сферу недвижимости, консалтинг для бизнеса, СМИ и PR и финансовый сектор.

Ранее россиянам назвали главные технологические тренды 2025 года.