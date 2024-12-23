В Госдуме оценили запрет ФАС на комментарии автоэкспертов о ценах на бензин

Запрет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) автоэкспертам комментировать цены на бензин противоречит Конституции РФ. Об этом в интервью «Дума ТВ» заявил член комитета Государственной думы по промышленности и торговле Алексей Канаев.

«Если у вас есть конкретные предположения конкретным экспертам, в зависимости от степени их влияния на манипуляции рынка, подозрения, то, конечно, это повод для рассмотрения и разбирательства, но с конкретными обвинениями», — подчеркнул парламентарий.

В декабре ФАС запретила автоэкспертам говорить о ценах на топливо. В ведомстве заявили, что «это может нарушить закон о конкуренции».

По мнению специалистов ФАС, прогнозы о том, сколько придется отдавать за топливо в новом году, могут повлиять на стоимость бензина в будущем. Поэтому предупредили нескольких автоэкспертов. Один из них — президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

До этого стало известно, что в период с 25 ноября по 2 декабря средняя розничная цена бензина в России возросла на 0,37%, что эквивалентно 22 копейкам, и составила 59,87 рубля за литр.

Ранее стало известно, на сколько вырастут продажи топлива на бирже по итогам года.