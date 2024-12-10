Стало известно, на сколько вырастут продажи топлива на бирже по итогам года

Уровень продаж нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам 2024 года может оказаться больше на 16% относительно 2023 года, рассказал агентству «Интерфакс» старший вице-президент торговой площадки Антон Карпов.

Он отметил, что биржа несколько лет подряд заканчивает год с рекордами объемов реализации топлива. В 2024 году при сохранении динамики продаж, СПбМТСБ удастся реализовать около 36 млн тонн топлива.

В октябре глава департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов сообщил, что продажи топлива на СПбМТСБ за период с января по сентябрь подскочили на 23% год к году. По его словам, основной прирост пришелся на дизельное топливо.

В ноябре вице-премьер Александр Новак заявил о намерении правительства досрочно снять запрет на экспорт бензина. На данный момент пока неизвестно, с какого именно числа будут сняты ограничения на продажу топлива за рубеж, отмечал он. Позднее власти, напротив, продлили до 31 января 2025 года временное ограничение на экспорт бензина.

Ранее в Госдуме рассказали, что будет с ценами на бензин в России в 2025 году.