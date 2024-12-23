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Турецкая лира может обновить исторический минимум к доллару до конца года

Haber: турецкая лира может рекордно упасть по отношению к доллару до конца года
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Depositphotos

Курс национальной валюты Турции может достичь нового исторического минимума по отношению к доллару до конца года, рухнув до отметки 36 лир за доллар. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

На прошлой неделе лира обновила очередной антирекорд, превысив отметку в 35 лир за доллар. По данным Центрального банка Турции, 23 декабря стоимость одного доллара составляет 35,06 лиры.

Эксперты и валютные рынки внимательно следят за ситуацией, ожидая, сможет ли курс доллара достичь 36 лир до конца года, отмечает телеканал.

Лира дешевеет к доллару уже семь месяцев подряд.

19 сентября Центральный банк Турции по итогам заседания принял решение сохранить ключевую ставку в 50% годовых. Она держится на этом уровне с марта 2024 года. Более того, это максимальный ее размер с 2002 года. Инфляция в Турции по итогам августа составила 51,97% годовых, потери на фондовом рынке страны стали крупнейшими в мире, а курс лиры обвалился до исторического минимума.

В августе курс национальной валюты Турции впервые в истории упал ниже отметки в 34 лиры за доллар. Тогда сообщалось, что за последние 12 месяцев лира ослабла к американской валюте на 25%.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция обсуждают торговлю в нацвалютах.

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