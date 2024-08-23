Курс турецкой лиры обвалился до исторического минимума

Турецкая валюта рекордно обвалилась: курс впервые в истории упал ниже отметки в 34 лиры за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15:18 по московскому времени курс USD/TRY составил 34,0055 (+0,88%). В моменте он поднимался до 34,0075.

За последние 12 месяцев лира ослабла к доллару на порядка 25%.

На заседании 20 августа Центральный банк Турции продолжил паузу в денежно-кредитной политике. Регулятор в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на максимуме с 2002 года — 50% годовых. По оценкам экспертов, турецкий ЦБ может приступить к снижению ставки в декабре при условии значительного замедления инфляции в стране. Сейчас она составляет 62%.

До этого сообщалось, что Стамбул превратился в один из самых дорогих городов мира. Стоимость аренды в нем уже обогнала Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, Цюрих и Женеву.

Ранее экономист предсказал будущее рубля до конца 2024 года.