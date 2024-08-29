Турецкий фондовый рынок назвали худшим в мире

В августе фондовый рынок Турции демонстрировал худшую месячную динамику в мире, пишет Bloomberg.

«В месяце, когда мировые фондовые индексы взлетели почти до исторических максимумов, Турция выделяется своими удручающими показателями», — отмечает издание.

С начала августа бенчмарк Borsa Istanbul 100 потерял 8,2% — больше, чем любой другой ключевой индекс в мире. Котировки падают на фоне плохой отчетности компаний, давление на результаты которых продолжает оказывать высокая процентная ставка и инфляция.

В то же время продолжается отток капитала зарубежных инвесторов из страны. Так, за период с 16 мая по 16 августа иностранцы вывели $2,9 млрд.

На последнем заседании ЦБ Турции уже в пятый раз подряд оставил ставку на максимуме с 2002 года — 50% годовых.

Ранее курс турецкой лиры обвалился до исторического минимума.