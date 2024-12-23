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В России установились рекордные ставки по вкладам

Ставки по вкладам в России достигли 23% на фоне ожидания роста ключевой
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Global Look Press

Ставки по вкладам в России достигли рекордных 23% из-за ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, пишет газета «Ведомости».

Как отмечает издание, повышение ставок по депозитам произошло незадолго до последнего заседания совета директоров регулятора, который принял неожиданное решение не повышать ключевую ставку в очередной раз.

При этом индекс вкладов на «Финуслугах» впервые с начала 2022 года превысил отметку в 23%. По вкладам на три месяца он достиг 21,93%, на полгода — 23,04%, на год — 22,75%. Средняя доходность депозитов на три месяца в 20-и крупнейших кредитных организациях страны составила 21,91%, на полгода — 22,47%, сроком на год — 21,35%.

20 декабря Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор объяснил свое решение достижением необходимой жесткости денежно-кредитной политики.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина тогда заявила, что высокая ключевая ставка работает, поскольку без ее повышения инфляция в России была бы выше, чем сейчас, — ближе к 30%.

Ранее Набиуллина ответила на критику Центробанка.

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