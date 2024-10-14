Россиянам рассказали, как накопить на образование ребенка

Самый идеальный вариант — начинать откладывать на образование с рождения ребенка. При ответственном подходе и высоком уровне самодисциплины получится накопить к моменту окончания школы ребенком. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Для этого стоит открыть накопительный счет (по нему, как правило, минимальная сумма вложений либо отсутствует, либо очень небольшая), постоянно перечисляя средства. Так можно установить определенный процент от всех получаемых доходов — например, 5% со всех плановых доходов и 20% от внеплановых (от получения дополнительной премии или дополнительной выплаты от государства). Когда будет сформирована небольшая сумма денег, можно задуматься об открытии вклада, в том числе посмотреть проценты по долгосрочным депозитам», — рекомендовал экономист.

По его словам, в периоды низкой ключевой ставки предложения по долгосрочным депозитам могут быть привлекательнее, чем по коротким.

После окончания срока действия вклада экономист рекомендовал всю сумму и проценты с депозита переложить на другой вклад. Сейчас это можно сделать дистанционным переводом средств даже в другой банк (где условия по вкладам могут быть привлекательнее) через СБП. Условно, это будет вклад на оплату первого года обучения.

Экономист посоветовал не прекращать перечислять средства на открытый ранее накопительный счет после открытия вклада. Соответственно, как только сумма окажется достаточной для открытия еще одного депозита, стоит открыть его для оплаты второго года обучения. С ним нужно проделывать те же самые операции, что и с первым — перекладывать его сумму плюс проценты под более выгодные условия после окончания срока действия. На каждый год обучения (третий и четвертый обязательно) можно открыть по вкладу, рекомендовал эксперт.

Он уточнил, что россияне вправе оплачивать обучение по семестрам, а некоторые вузы даже разрешают ежемесячные платежи. Пока ребенок будет учиться средства на счете и вкладе будут оставаться и приносить новый доход, увеличивая имеющуюся в распоряжении сумму, заключил Балынин.

Он призвал постоянно мониторить сайты вузов со стоимостью обучения — это позволит понимать конкретную сумму средств, которую нужно накопить. Но даже если суммы средств уже достаточно, экономист рекомендовал не останавливаться и продолжать копить дальше: полезное применение дополнительным средствам в период обучения ребенка в вузе семья точно найдет.

Каждый вуз самостоятельно определяет стоимость обучения, на нее могут влиять рейтинг и репутация учебного заведения, территориальный коэффициент, сложность подготовки по специальности и другие факторы. В среднем год обучения стоит 180-200 тыс. рублей.

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