Найден способ накопить 1 млн рублей за год

Россияне могут накопить 1 млн рублей за год, если их зарплата составляет не менее 150 тыс. рублей и 50% от нее ежемесячно направляется на вклад под 18-21% годовых. Об этом «Газете.Ru» сказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«Если зарабатывать не менее 150 тыс. рублей в месяц, что вдвое больше средней зарплаты по России, и, допустим, откладывать в надежный банк на накопительный счет не менее 75 тыс. рублей в месяц под 18-19% годовых и деньги со счета не снимать, а ежемесячно пополнять счет, то есть ползарплаты, за год реально накопить более 1 млн рублей. Чтобы заработать 1 млн рублей под доходность 21% годовых (это можно сделать, если положить сроком на год на депозит в надежном банке не менее 4,8 млн рублей), нужно сначала откуда-то достать такие деньги. Это можно сделать, если вы продадите квартиру или, например, дорогостоящую машину класса премиум с небольшим пробегом», — сказал аналитик.

Аналитик рекомендовал вкладывать в рискованные акции не более 10-15% сбережений, а не менее 50% — хранить на вкладе в надежном банке и в золоте (30% — в банке и 20% — в золоте). Остальные средства эксперт рекомендовал распределить между государственными облигациями, акциями высоконадежных компаний и валютными активами. До 5-10% из свободной суммы можно выделить на торговлю на внебиржевом валютном рынке Forex или добычу биткоина через российских промышленных майнеров, подытожил аналитик.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%. 20 декабря состоится последнее заседание регулятора по ключевой ставке в этом году. В преддверии заседания крупные российские банки повысили ставки по вкладам — вплоть до 24% годовых.

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