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Названы страны, больше всего выигравшие от санкций против России

Аналитик Бобровский: Армения, Грузия и Казахстан выиграли от санкций против РФ
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От санкций против России выиграли Армения, Грузия и Казахстан. Об этом заявил директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский в беседе с ТАСС.

Рост экономики в связи с наложением санкций на Россию в первую очередь ощутили Армения, Грузия и Казахстан, поскольку на территории этих стран перебралось большое число граждан РФ после начала специальной военной операции, отметил он.

При этом собеседник агентства обратил внимание на краткосрочный эффект от релокации, поскольку люди начали возвращаться обратно в Россию. Долгосрочный эффект получили Киргизия и Узбекистан, поскольку стали «перевалочными пунктами» для параллельного импорта, добавил Бобровский.

Накануне сообщалось, что Европейский союз планирует принять новый пакет санкций против России к третьей годовщине начала проведения спецоперации в феврале 2025 года, подготовительная работа уже началась. По данным Welt am Sonntag, очередной пакет рестрикций задуман как «четкий сигнал Москве». Он будет содержать «меры против конкретных секторов российской экономики, которые еще не охвачены санкциями или охвачены недостаточно».

Ранее Орбан раскрыл, кто в ЕС поддерживает пересмотр санкций против России.

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