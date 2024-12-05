Президент РФ Владимир Путин установил новый порядок платежей за российский газ иностранными покупателями и отменил обязательство рассчитываться за поставки только через Газпромбанк, в отношении которого 21 ноября США ввели санкции. Соотвествующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе говорится, что иностранный покупатель в целях оплаты поставки природного газа производит перевод средств в рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет. Данная мера, согласно обновленному указу, будет действовать до тех пор, пока с Газпромбанка не снимут санкции.

Экспортерам газа РФ также разрешено учитывать в обязательствах по оплате газа иностранным компаниями встречные требования к ним.

31 марта 2022 года президент подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

Схема 2022 года предполагала, что европейские энергетические компании должны были открыть валютный и рублевый счета в «Газпромбанке». После поступления евро и долларов российский банк продавал зарубежную валюту на Московской международной валютной бирже (ММВБ) по текущему курсу и зачислял средства на рублевые счета типа «К». После этого рублевая выручка поступала на счета российских газовых поставщиков.

Ранее в Европе резко выросли цены на газ.