Экономист рассказал, как магазины обманывают россиян

Заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин рассказал агентству «Прайм», что россиян в магазинах обманывают с помощью «черного маркетинга».

По словам эксперта, способы обмана покупателей делятся на прямой обман и «черный маркетинг». Первый подразумевает обвес, завышение цены в чеке по сравнению с ценой на полке, добавление в чек других товаров.

Ко второму способу относится, например, продажа товара по большой скидке с учетом изначально завышенной цены. Также продавцы иногда намеренно нагнетают искусственный ажиотаж вокруг какого-либо товара, помечая его как «последний экземпляр». Также покупателям продают товар под маркой и брендом другого, с иными качественными характеристиками.

До этого в Нижневартовске директор сетевого супермаркета отделалась условным сроком за кражу денег из кассы, женщина подменила деньги на муляжи. Как удалось установить и доказать следствию, директор магазина «Пятерочка» похитила более ста тысяч из кассы супермаркета. Женщина нарезала муляжи купюр, упаковала их в пакет для инкассации и положила в сейф.

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