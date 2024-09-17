В ХМАО директор магазина заменила деньги в кассе на муляжи, чтобы отдать долги

В Нижневартовске директор сетевого супермаркета отделалась условным сроком за кражу денег из кассы, женщина подменила деньги на муляжи. Об этом сообщает URA.ru.

Как удалось установить и доказать следствию, директор магазина «Пятерочка» похитила более ста тысяч из кассы супермаркета. Женщина нарезала муляжи купюр, упаковала их в пакет для инкассации и положила в сейф.

Обман разоблачили сотрудники безопасности магазина, которые приехали с внеплановой проверкой. В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования она полностью признала свою вину. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что екатеринбуржец вскрыл витрину в магазине электроники и за 20 секунд украл дорогостоящие гаджеты. Молодой человек снял стекло с витрины, взял семь коробок с iPhone 15, быстро спрятал их под куртку и покинул место преступления. Личность подозреваемого в краже на 900 тыс. рублей вскоре установили. Им оказался 24-летний неоднократно судимый местный житель. Выяснилось, что он шесть раз привлекался к уголовной ответственности за хищения чужого имущества.

Ранее на Кубани поймали вора, который попытался украсть алкоголь и притворялся спящим.