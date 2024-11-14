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Поставки российских нефтепродуктов за рубеж рухнули до четырехлетнего минимума

МЭА: экспорт российских нефтепродуктов упал до минимума с июля 2020 года

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AP

Экспорт российских нефтепродуктов по итогам октября снизился на 230 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,48 млн б/с. Это минимальный уровень поставок с июля 2020 года. Об этом говорится в ноябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Между тем поставки нефти из России за рубеж, напротив, выросли. Объем экспорта по результатам прошлого месяца увеличился на 130 тыс. б/с, достигнув 4,87 млн б/с. Из них 800 тыс. б/с следовало по неизвестному направлению.

Доходы российского бюджета от продаж нефти и газа за период составили $15,6 млрд. По сравнению с сентябрем показатель вырос на $1,2 млрд.

В конце октября российскую нефть ESPO стали продавать в КНР без скидок. Последние 2,5 года топливо продавалось с дисконтом к ближневосточному бенчмарку Dubai. Сейчас ESPO торгуется с премией в размере $0,7 за баррель на базисе CIF (в порту потребителя) в Китае.

Ранее на Западе описали сценарий, способный обрушить цены на нефть вдвое.

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