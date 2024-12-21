Стало известно, когда заработает скидка 50% на авиаперелеты по РФ для детей

Правительство обеспечит скидку 50% на перелеты для детей до 12 лет к 14 января

Вице-премьер России Виталий Савельев сообщил, что правительство обеспечит скидку в размере 50% от стоимости на авиаперелеты для детей к 14 января. Его комментарий опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Решение президента есть, поэтому мы обеспечим такое решение к 14 января», — сказал Савельев.

Он уточнил, что скидка будет предоставлена всем детям до 12 лет.

По его словам, у авиакомпаний была возможность «скидку минимизировать».

«Мы сейчас это все поправим, с авиакомпаниями разговор проведен», — отметил вице-премьер.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии потребовал от отечественных авиакомпаний предоставлять многодетным семьям 50-процентную скидку на авиабилеты. Глава государства подчеркнул, что эту проблему нужно решить не позже 14 января 2025 года. Также президент потребовал от авиакомпаний прекратить манипуляции с льготными тарифами. 20 декабря сообщалось, что министерство транспорта России предложило авиакомпаниям предоставлять скидку для детей, имеющих российское гражданство.

Ранее в Минтрансе заявили, что могут начать размещать детей рядом с родителями в самолетах.