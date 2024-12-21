Годовой импорт вина из Италии в Россию вырос на десятки процентов

ИРТП: годовой импорт вина из Италии в Россию вырос на 63%

Руководитель Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо заявил, что по данным на начало декабря текущего года годовой импорт вина из Италии в Россию увеличился на 63%. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в первом квартале текущего года поставки этого вида алкогольной продукции оказались выше на 140% (год к году). Пелаццо отметил, что это произошло на фоне ожидания новых пошлин. При этом в середине года рост составлял 79%, а в настоящее время — на 63%.

Пелаццо подчеркнул, что это самое крупное увеличение показателей роста продаж вина из Италии во всем мире.

В пресс-службе Минсельхоза РФ ранее сообщили, что с 1 апреля 2025 года в РФ начнет действовать национальный стандарт, который должен повысить интерес к российским винам и сделать их более популярными среди потребителей.

Документ утвержден Росстандартом 11 ноября. В нем впервые подробно описаны правила составления винных карт для ресторанов, кафе и баров. В разработке стандарта участвовали Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация виноградарей и виноделов РФ и другие эксперты.

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить продажу самогонных аппаратов.