Найден неожиданный способ повысить популярность российских вин

С 1 апреля 2025 года в России начнет действовать национальный стандарт, который должен повысить интерес к российским винам и сделать их более популярными среди потребителей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Стандарт называется ГОСТ Р «Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт».

Документ утвержден Росстандартом 11 ноября. В нем впервые подробно описаны правила составления винных карт для ресторанов, кафе и баров. В разработке стандарта участвовали Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация виноградарей и виноделов России и другие эксперты.

ГОСТ рекомендует размещать российские вина в начале винных карт и сопровождать их специальными пометками. Также предлагается, чтобы отечественная продукция составляла не менее 20% ассортимента в меню заведения.

По мнению Минсельхоза, новый стандарт поможет воспринимать российские вина как качественную альтернативу зарубежным. Рекомендации упростят выбор напитков и познакомят потребителей с продукцией местных виноделов, что, в свою очередь, укрепит винную культуру в стране.

Директор по продажам «Кубань-Вино» Кира Цыпина отметила, что отечественные вина уже сегодня успешно конкурируют с импортными, особенно в массовом сегменте. Рестораторы, выбирая российские напитки, только выиграют, уверена она.

За 11 месяцев 2024 года в стране произвели 60 млн декалитров вин — на 14,5% больше, чем годом ранее. Продажи также выросли на 3% и достигли 77,3 млн декалитров. В Минсельхозе ожидают, что положительная динамика продолжится, в том числе благодаря новому стандарту винных карт.

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