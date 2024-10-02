Эксперты оценили перспективы поставок российского газа в КНР

Объемы поставок российского газа в Китай могут значительно вырасти к 2030 году. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Института энергетики и финансов (ИЭФ).

Согласно прогнозу института энергетики и финансов (ИЭФ), ежегодные законтрактованные объемы могут достичь 64 млрд кубометров. Эксперты ИЭФ ожидают, что 89% поставок будет обеспечено трубопроводным транспортом. Планируется выход на проектную мощность «Силы Сибири» (38 млрд кубометров в год) и «Дальневосточного маршрута» (10 млрд кубометров). Дополнительно до 9 млрд кубометров может быть поставлено через своп-схему с Казахстаном.

В настоящее время Китай законтрактовал около 6 млрд кубометров СПГ из России. С учетом роста экспорта СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» и перенаправления части поставок с европейского рынка, общий объем экспорта газа из России в Китай к 2030 году может достичь 85 млрд кубометров.

Однако судьба проекта «Сила Сибири — 2» остается неопределенной. Переговоры между «Газпромом» и CNPC зашли в тупик из-за разногласий по ценам и объемам поставок. Китайская сторона стремится приобретать газ по внутрироссийским ценам и не готова импортировать 50 млрд кубометров в год, предусмотренных проектом.

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