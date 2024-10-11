«Газпром» в 2024 году нарастил поставки в Китай больше плана

Поставки российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай превысят первоначальный план на 2024 год более чем на 1 млрд кубометров, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы нарастили поставки газа в КНР. В этом году более миллиарда кубических метров поставим больше контрактных обязательств «Газпрома» в Китайскую Народную Республику», — сказал он.

Контрактный объем поставок российского газа в Китай по «Силе Сибири» для текущего года составляет 30 млрд кубометров. Планируется, что с декабря магистраль выйдет на полную экспортную производительность в 38 млрд кубометров в год.

В настоящее время Китай законтрактовал около 6 млрд кубометров СПГ из России. С учетом роста экспорта с проекта «Арктик СПГ-2» и перенаправления части поставок с европейского рынка, общий объем поставок по направлению к 2030 году может достичь 85 млрд кубометров, прогнозируют аналитики.

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