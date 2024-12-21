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Минфин назвал сумму поступлений по НДФЛ в российский бюджет в 2025 году

Минфин: поступления по НДФЛ в бюджет в 2025 году составят 811 млрд рублей
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Depositphotos

Поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в федеральный бюджет России в 2025 году составят 811 млрд рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минфина РФ.

«В бюджете учтены и налоговые изменения, оказывающие влияние и на поступления НДФЛ. В 2025 году суммарно они составят 811 млрд рублей», — отметили в министерстве.

Будут учитываться не только налог с дохода свыше 5 млн рублей, но и, в частности, НДФЛ по вкладам, НДФЛ, уплачиваемый на основании налоговых уведомлений, уточнили в Минфине.

Налоговые доходы федерального бюджета в следующем году превысят 32 трлн рублей, добавили в ведомстве.

С 1 января 2025 года в России изменяются ставки НДФЛ в зависимости от дохода. Раньше ставка НДФЛ составляла 13% с годового дохода до 5 млн рублей и 15% с заработка более 15 млн рублей в год. То есть действовала двухуровневая шкала налогообложения. С 2025 года шкала меняется на пятиуровневую, причем максимальная ставка налога составляет 22%.

Налог будет зависеть от уровня годового дохода: до 2,4 млн рублей — 13%, от 2,4 млн до 5 млн рублей — 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20%, более 50 млн рублей — 22%.

Ранее сообщалось, что в России налоговики поставили рекорд по начислению пеней и штрафов.

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