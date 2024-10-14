Эксперт оценил, станут ли россияне уклоняться от уплаты повышенных налогов

Налоги для большинства россиян вырастут не так заметно в 2025 году, поэтому массового уклонения от их уплаты ждать не стоит. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

Он уточнил, что изменение ставок налога в рамках новой шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ) не сопоставимо с теми санкциями, которые может понести виновный в неуплате сборов. За уклонение от уплаты налогов предусмотрен налоговый штраф в 20% от суммы недоимки (ставки повышенных налогов составляют 15-22%). Если же уклонение произошло умышленно, то штраф вырастает до 40% плюс начисляется пеня. Санкции за уклонение значительно выше, чем налоговые ставки, констатировал Зайнуллин.

По словам экономиста, если в течение трех лет подряд выявляется уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 2,7 млн рублей в совокупности, это образует крупный размер с последующей уголовной ответственностью и риском лишения свободы. Для высокооплачиваемых сотрудников, которые подпадают под новую шкалу НДФЛ, риски неуплаты сборов несопоставимы с экономией, подытожил эксперт. Он добавил, что механизмы налогового контроля совершенствуются: банки контролируют расходы и автоматически предоставляют отчетность в налоговые ведомства и Росфинмониторинг. Поэтому Зайнуллин посоветовал не заниматься уклонением от уплаты налогов — это слишком дорого.

С 1 января 2025 года в России изменяются ставки НДФЛ в зависимости от дохода.

Раньше ставка НДФЛ составляла 13% с годового дохода до 5 млн рублей и 15% с заработка более 15 млн рублей в год. То есть действовала двухуровневая шкала налогообложения. С 2025 года шкала меняется на пятиуровневую, причем максимальная ставка налога составляет 22%.

Налог будет зависеть от уровня годового дохода:

• до 2,4 млн рублей --13%

• от 2,4 млн до 5 млн рублей — 15%

• от 5 млн до 20 млн рублей — 18%

• от 20 млн до 50 млн рублей — 20%

• более 50 млн рублей — 22%.

«Существуют, в зависимости от видов деятельности, возможности легального уменьшения налоговой ставки. Можно зарегистрироваться в качестве ИП и оказывать соответствующие услуги. Либо перейти на уплату налога на профессиональный доход, то есть стать самозанятым. Ставка налога в этом случае составит 6%. Однако есть ограничения: не получится перейти на такую схему с предыдущим работодателем. Плюс есть риск потерять имеющиеся гарантии — право на больничный, отпуск или иные социальные льготы», — отметил экономист.

Ранее эксперт оценила последствия новой шкалы НДФЛ для работодателей.