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В России налоговики поставили рекорд по начислению пеней и штрафов

«Известия»: налоговики начислили рекордные 783 млрд рублей пеней и штрафов

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Depositphotos

Федеральная налоговая служба России начислила гражданам и бизнесу за 10 месяцев текущего года рекордные 783 млрд рублей пеней и штрафов. Об этом пишут «Известия».

Основную часть суммы составляют пени (735 млрд), остальное — штрафы. Обнародованная сумма в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период 2023 года — 297 млрд рублей, отмечает издание.

Причиной начисления рекордной суммы, кроме усиления контроля, стал рост ключевой ставки, от которой зависит размер санкций, подчеркнули эксперты.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова обратила внимание на роль единого налогового счета в этом процессе: в 2024 году почти 60% начисленных пеней были связаны с непредоставлением плательщиками деклараций в срок.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Екатерина Голубцова подчеркнула, что ФНС повысила свою эффективность, улучшив анализ больших данных и риск-ориентированный подход. По ее наблюдениям, работа налоговиков стала более выборочной.

В конце ноября сообщалось, что правительство России одобрило законопроект о внесудебном взыскании налоговой задолженности с физических лиц, что позволит увеличить поступления в региональные бюджеты на 22,5 млрд рублей. Новый механизм касается таких налогов, как имущественные, транспортные и НДФЛ. Для спорных случаев сохранится судебный порядок взыскания.

Ранее в Госдуме призвали освободить работающих россиян от налогов с пенсии.

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