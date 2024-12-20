Товары в упаковке подорожают в России с 1 января

АО «Упаковочные системы» (бывшаяTetra Pak в России) в начале декабря разослало производителям продуктов питания уведомления о повышении с 1 января 2025 года цен на свои упаковки и услуги на 9 — 22%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании.

Из уведомления следует, что базовая упаковка подорожает на 9%, импортные крышки, дизайн-работы и сервис — на 10%, ленты tabs-strip (комбинированный упаковочный материал на основе многослойного полиэтилена) — на 22%.

В компании рост цен на свои товары и услуги объяснили, в том числе девальвацией рубля и издержками, связанными с поставками импортных материалов.

Во второй половине декабря в Минфине сообщили, что в России с начала 2025 года повысятся минимальные цены на крепкий алкоголь.

На этой неделе заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова сообщила, что уровень медицинской инфляции в 2024 году превысит порог в 10%, а с 2022 года она составила около 40%.

Ранее было раскрыто, на сколько подорожали стройматериалы в России.