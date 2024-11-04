В Южной Корее рассказали о «неплохой сделке» РФ и КНДР по поставкам риса

Пхеньян заключил с Москвой «совсем неплохую сделку», которая может помочь ему урегулировать внутренние финансовый и продовольственный кризисы. Об этом сообщила южнокорейская газета The Korea Herald, сославшись на члена парламентского комитета по разведке Ви Сон Лака.

Как он сказал, на прошлой неделе Национальная разведывательная служба Южной Кореи предоставила законодателям информацию о соглашении между РФ и КНДР. Выяснилось, что российская сторона предложила Пхеньяну значительную компенсацию в виде поставок риса за оказанную Москве поддержку.

Депутат обратил внимание, что официально Северная Корея производит около четырех млн тонн зерна в год. Но, чтобы «прокормить людей», руководству республики нужно как минимум пять млн тонн зерна в год.

«Если РФ предлагает от 600 тыс. до 700 тыс. тонн риса, этого достаточно, чтобы покрыть более половины потребностей КНДР для удовлетворения годового спроса [на зерно]», — добавил Ви Сон Лак.

По его словам, в прошлом Москва экспортировала в республику от 50 тыс. до 100 тыс. тонн риса. Это означает, что в случае выполнения условий сделки, объемы поставок российского зерна в КНДР увеличатся сразу в несколько раз.

Ранее в Великобритании заявили о прибытии в РФ тысяч северокорейских военных.