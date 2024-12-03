Центробанк не зафиксировал охлаждения российской экономики и замедления инфляции

Российский Центральный банк не наблюдает замедления инфляции в стране, экономика не охлаждается. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах конференции «Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги развития», передает ТАСС.

«Пока устойчивое замедление инфляции не наблюдается, значимого охлаждения не происходит», — сказал он журналистам.

С точки зрения темпов роста, по его словам, поступающие данные указывают на то, что в четвертом квартале 2024 года темпы роста экономики останутся положительными, но станут более умеренными по сравнению с первыми тремя кварталами.

Регулятор ожидает по итогам 2024 года инфляцию на уровне 8,5% или выше.

В конце ноября в Центробанке предупредили, что если цены на нефть опустятся ниже заложенной в бюджет цены в $60 за баррель, это может создавать сложности для экономики и финансового рынка России.

Ранее ЦБ предложили провести интервенции для рубля вместо повышения ставки.