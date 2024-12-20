Хуснуллин рассказал, хватает ли России денег

Вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК заявил, что знает, как пережить текущую турбулентность в экономике, так как «давно работает в сфере недвижимости».

Политик отметил, что самым большим объемом стройки в стране является жилье: в прошлом году было введено 178 млн «квадратов» недвижимости, из них 136 млн – это жилые здания. Хуснуллин назвал главным инвестором России ее жителей.

«Даже если дом не достроят, человек свои деньги не потеряет, как это было раньше с обманутыми дольщиками. Ввод жилья этого года подкреплен деньгами на 93–94%, следующий — на 67%», — сказал он.

Политик добавил, что «денег в России хватает».

Вице-премьер обратил внимание на увеличение состояния богатейших людей в РФ.

«Экономика выросла. Поэтому где-то хуже, где-то лучше, но в целом неплохо», — отметил он.

Также Хуснуллин заявил, что стоимость стройматериалов в России в среднем поднялась с 2021 года почти на 64%.

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