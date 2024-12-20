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Раскрыто, на сколько подорожали стройматериалы в России

Вице-премьер Хуснуллин назвал критичным рост цен на стройматериалы в России
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Павел Бедняков/РИА Новости

Стоимость стройматериалов России в среднем поднялась с 2021 года почти на 64%, сообщил в разговоре с интернет-изданием РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.

Заместитель председателя правительства назвал увеличение цен на стройматериалы в России критичным. Как напомнил Хуснуллин, государство заказывает строительные и ремонтные работы на триллионы рублей. Поэтому когда цены на материалы растут, то бюджет теряет от этого деньги.

В ноябре мастер-бригадир с сервиса «Профи» Алексей Никитин рассказал, что россияне могут сэкономить на ремонте квартиры 50 кв. м от 350 тыс. до 550 тыс. рублей, следуя пяти рекомендациям. Первый совет — заранее продумать дизайн-проект жилья.

На этой неделе кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская сообщила, что капитальный ремонт однокомнатной квартиры площадью около 35 кв. м в 2025 году обойдется россиянам в 1,6 млн рублей, что почти на 9-9,5% дороже относительно 2023 года.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить сотни тысяч рублей на ремонте квартиры.

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