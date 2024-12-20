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В ЕК предложили изучить вопрос конфискации замороженных активов РФ

Еврокомиссар Домбровскис призвал ЕС изучить вопрос конфискации активов РФ
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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейский союз должен рассмотреть возможность конфискации замороженных активов Банка России в качестве компенсации Украине. Об этом заявил еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис в интервью агентству Bloomberg.

«Мы, безусловно, должны изучить и проработать все варианты. В международном праве существует устоявшийся принцип, согласно которому агрессор несет ответственность за ущерб, который он наносит, поэтому мы должны найти способы заставить Россию заплатить за ущерб, который она наносит на Украине», — сказал он.

По словам еврокомиссара, ЕС уже сделал важный шаг, заморозив эти активы, но затем встал вопрос о финансовой стабильности или последствиях для евро. В данный момент Еврокомиссия видит, что эти риски для финансовой стабильности не материализовались, подчеркнул он, добавив, что ЕС необходимо изучить новые инструменты до принятия следующего долгосрочного бюджета, который должен вступить в силу в 2028 году.

Конфискация российских активов будет рискованной, подчеркивается в материале. Несколько государств — членов ЕС, включая Германию, Бельгию и Люксембург, а также Европейский центральный банк обеспокоены тем, что подобное решение может нарушить принцип иммунитета государства в соответствии с международным правом и повлиять на евро как резервную валюту, а также на финансовую стабильность еврозоны.

В мае Совет Евросоюза утвердил решение, согласно которому 90% получаемых доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов будут идти в бюджет союза для оказания военной помощи Украине. Еще 10% будут удерживаться на случай собственных потенциальных рисков.

Ранее российский дипломат увидел плюсы для БРИКС от конфискации доходов от активов РФ.

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