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В России вырастут минимальные цены на водку и коньяк

РБК: стоимость самой дешевой водки в РФ превысит 300 рублей

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Варвара Гертье/РИА Новости

В России с начала 2025 года повысятся минимальные цены на крепкий алкоголь. Соответствующий приказ Минфина появился на портале официального опубликования правовых актов.

С 1 января минимальная стоимость водки вырастет с 299 до 349 рублей, а коньяка — с 556 до 651 рубля. Также повысится стоимость самого дешевого спиртного, произведенного из дистиллятов, — до 472 рублей за пол-литра.

В последний раз минимальную стоимость крепких алкогольных напитков в РФ поднимали не так давно, в июле 2024 года. Необходимость нового повышения МРЦ в Минфине объясняли инфляцией, увеличением расходов на производство и логистику, а также ростом ставки акциза на алкоголь.

При этом объемы продаж крепкого алкоголя в 2024 году также выросли. За этот период продажи водки достигли 68,7 млн дал, что на 15% больше, чем в 2017 году. Продажи коньяка за семь лет также увеличились на 45%.

В то же время за 11 месяцев 2024 года сильно сократились продажи слабоалкогольной продукции (минус 25,8%).

Ранее сообщалось, что в России могут запретить скидки на алкогольную продукцию.

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