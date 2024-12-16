В России вырастут минимальные цены на водку и коньяк

В России с начала 2025 года повысятся минимальные цены на крепкий алкоголь. Соответствующий приказ Минфина появился на портале официального опубликования правовых актов.

С 1 января минимальная стоимость водки вырастет с 299 до 349 рублей, а коньяка — с 556 до 651 рубля. Также повысится стоимость самого дешевого спиртного, произведенного из дистиллятов, — до 472 рублей за пол-литра.

В последний раз минимальную стоимость крепких алкогольных напитков в РФ поднимали не так давно, в июле 2024 года. Необходимость нового повышения МРЦ в Минфине объясняли инфляцией, увеличением расходов на производство и логистику, а также ростом ставки акциза на алкоголь.

При этом объемы продаж крепкого алкоголя в 2024 году также выросли. За этот период продажи водки достигли 68,7 млн дал, что на 15% больше, чем в 2017 году. Продажи коньяка за семь лет также увеличились на 45%.

В то же время за 11 месяцев 2024 года сильно сократились продажи слабоалкогольной продукции (минус 25,8%).

Ранее сообщалось, что в России могут запретить скидки на алкогольную продукцию.