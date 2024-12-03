Стало известно, сколько компаний повысили зарплаты россиянам в этом году

Почти половина (49%) опрошенных российских работодателей повысили зарплаты сотрудникам в 2024 году на 1-10%. Это следует из опроса группы ANCOR, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Еще 23% организаций зафиксировали рост на 10-20%, и лишь 9% участников сообщили о значительном увеличении зарплат — на 20-40%. В 11% случаев респонденты не отметили никаких изменений, а 8% выбрали «другое». Также участники отметили, что повышение в большей степени коснулось рабочего персонала, чем офисных сотрудников.

Основной причиной повышения оплаты труда работодатели назвали индексацию, ее указали 47% компаний. Еще 20% респондентов отметили, что зарплаты у них были ниже средних по рынку, что послужило мотивом для повышения. В 14% случаев упомянули контрофферы (выгодное предложение сотруднику, который заявил о своем уходе из компании). Еще 10% организаций увеличили зарплаты из-за новых наймов. 4% респондентов сказали о том, что появились уникальные роли в компании, и это стало причиной роста зарплат. Столько же опрошенных вместо зарплаты повысили бонусную часть.

При пересмотре зарплат компании в основном полагаются на обзоры заработных плат (40% опрошенных) и на данные сайтов по поиску работы (38%). 80% покупают отчеты или сами делают аналитику по потенциальным кандидатам, 6% полагаются на внешних консультантов, а 4% анализируют причины отказов от офферов и обратную связь от увольняющихся сотрудников. «Другое» отметили 6% респондентов.

35% респондентов в 2025 году будут следить за ситуацией на рынке и пока не могут дать точный ответ о повышении зарплат. 32% компаний намерены повысить зарплаты больше, чем в 2024 году. И еще 15% также планируют повышение, но меньшее по сравнению с 2024 годом. 9% будут увеличивать оклад тем, кого повышение обошло в прошлом году, столько же не собираются увеличивать нагрузку на фонд оплаты труда.

Большинство компаний (40%) не планируют изменений в компенсациях и льготах в связи с введением прогрессивной шкалы налогообложения в России. 28% еще не приняли решение, 17% планируют повысить зарплату на соответствующий процент для всех сотрудников, а 9% — только для топ-менеджеров.

В опросе приняли участие 215 представителей бизнеса.

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