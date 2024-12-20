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Центробанк Китая сохранил уровень ставки по кредитам

Народный банк Китая оставил годовую базовую ставку на уровне 3,1%
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Depositphotos

Народный банк Китая (центробанк, ЦБ) сохранил ставку по кредитам на один год для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), в ближайший месяц она будет по-прежнему составлять 3,1%. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что LPR влияет на уровень выплат по выданным и новым займам.

Подчеркивается, что процент по долговым обязательствам на пять лет определяет стоимость ипотечного кредитования. В 2024 году данный показатель в Китае снижался три раза: в феврале (до 3,95%), июле (до 3,85%) и октябре (до 3,6%).

Первоклассные заемщики — это предприятия, имеющие устойчивое финансовое состояние и высокий рейтинг, говорится в публикации.

В сентябре сообщалось, что рост промышленного производства в Китае за август текущего года составил всего 4,5%, что ниже ожиданий аналитиков в 4,7%.

Это самый низкий показатель с марта текущего года и четвертый месяц подряд, когда фиксируется снижение темпов роста. В последний раз такой тренд отмечался во время ограничений в КНР, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее в Китае нашли запасы золота на $82,8 млрд.

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