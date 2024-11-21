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В Китае нашли запасы золота на $82,8 млрд

Китайские геологи нашли запасы золота на $82,8 млрд

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Илья Наймушин/РИА Новости

Китайские геологи обнаружили запасы золота стоимостью около $82,8 млрд на месторождении в центральной провинции Хунань. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Геологическое управление провинции.

Специалисты обнаружили более 40 золотоносных жил. Они расположены на глубине более 2 тысяч метров на месторождении Ваньгу.

«Масштабы залежей руды в золотом месторождении Ваньгу огромны. Запасы золота составят более тысячи тонн, а стоимость ресурсов достигнет 600 миллиардов юаней», — отмечает источник.

На данный момент Китай является крупнейшим производителем золота в мире. Согласно данным, опубликованным Всемирным советом по золоту, в 2023 году на долю Китая пришлось примерно 10% от общемирового показателя производства золота.

В середине осени сообщалось, что Народный банк Китая в сентябре в пятый раз подряд отказался пополнять золотой резерв страны. Причиной такого решения стал резкий рост цен на драгметалл.

Ранее стало известно, какие страны накопили больше всех золота за 10 лет.

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